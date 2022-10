OM: Cet ancien joueur critique les choix de Tudor

L’OM de Tudor n’y arrive plus et ne fait que décevoir ses supporters match après match. Alors que tout semblait tranquille face à Strasbourg après avoir menés 0-2, les olympiens ont concédé le match nul. Bixente Lizarazu se pose des questions sur l’entraineur croate…

L’OM n’a pas pu faire mieux que match nul à Strasbourg alors que les olympiens avaient deux buts d’avance sur son adversaire. Les changements d’Igor Tudor interroge Luzarazu :

On peut se poser des questions sur le management– Lizarazu

« Tudor, je pense qu’il apporte une autorité mais en même temps je le trouve assez raide. Est-ce qu’il est en train de perdre des joueurs ? Gerson par exemple. Sur le plan défensif, c’était la force de l’équipe en début de saison et ce n’est plus le cas. ls font une super première période (…) En seconde, ils craquent. Il y a des changements avec des joueurs qui apportent absolument rien. On peut se poser des questions sur le management. » Bixente Lixarazu— Source: Téléfoot (30/10/22)

Pierre Ménès a pointé du doigt le laxisme des joueurs de l’OM, qui ne peuvent s’en prendre qu’à eux même selon ce dernier…

L’OM peut s’en prendre qu’a eux même– Ménès

« Une équipe de Marseille très remaniée mais largement supérieure à celle de Strasbourg, faible techniquement et sans idée offensivement. Tout allait bien pour Marseille, il n’y a aucune raison de s’arrêter de jouer comme ça. Derrière, Strasbourg retrouve un élan, et malgré les deux arrêts phénoménaux de Pau Lopez, Gameiro marque une volée sublime. L’OM peut s’en prendre qu’à eux même, ils avaient le match plus qu’en main… » Pierre Ménès— Source: Youtube (29/10/22)