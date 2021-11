OM: Cet ancien joueur du Barça complimente l’équipe de Sampaoli

Ancien joueur de l’AS Roma et surtout du FC Barcelone, Pedro évolue désormais sous les couleurs de la Lazio. Interrogé après le match nul face à l’OM (2-2), il a mis en avant les qualités de l’équipe olympienne…

Triple vainqueur de la Ligue des Champions, l’ancien joueur du FC Barcelone et de Chelsea porte maintenant le maillot de la Lazio. Titulaire lors du match nul face l’OM (2-2), il a loué les hommes de Jorge Sampaoli :

Toujours difficile de jouer ici, Marseille est une excellente équipe– Pedro

« Globalement, nous avons fait un bon match. C’est toujours difficile de jouer ici, Marseille est une excellente équipe. Nous devons gagner ces deux matchs manquants pour bien aller au bout et nous qualifier. Nous savions que nous aurions un autre duel compliqué contre les Français. Le Lokomotiv Moscou ? En Europe toutes les équipes sont fortes et à l’extérieur c’est difficile de gagner. Il faut prendre les trois points et progresser au classement. Au final, il s’agit de rester calme, car il reste encore deux matchs. Nous avons bien géré le match, mais à la fin ils ont marqué ce but et c’est dommage pour nous. » Pedro— Source: Zone mixte (04/11/21)

Pour Sampaoli, cette absence de victoire n’est pas vraiment méritée :

Il n’y a pas vraiment de justice dans le football– Sampaoli

« C’est vrai que c’était un match complexe, avec différentes situations. On a fait une grosse première mi-temps et le fait qu’on arrive avec le nul à la pause n’est pas juste. Ensuite, on a encaissé un but rapidement et c’était dur de revenir face à une équipe expérimentée. On a continué de jouer sans peur, mais la chance n’était pas avec nous, il faut maintenant gagner les deux prochains matches. C’était surtout pour changer le système de jeu, pour avoir plus de un contre un dans les couloirs et pour avoir plus d’équilibre au milieu avec Rongier face à une équipe solide défensivement. On voulait casser les espaces, passer de gauche à droite. Il n’y a pas vraiment de justice dans le football. Honnêtement, on était à la hauteur lors des quatre matches, on a joué avec beaucoup de courage et de personnalité, si on arrive à avoir cette même conviction lors des prochains matches, on peut se qualifier. Il faut qu’on continue à chercher la victoire. » Jorge Sampaoli– Source: Conférence de presse (04/11/21)