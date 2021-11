OM : Cet ancien joueur parisien ne veut pas de Zidane (le marseillais) au PSG !

La rumeur d’une arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du PSG fait réagir. Si l’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco n’a pas caché sa déception d’imaginer l’ancien coach du Real à Paris, Samir Nasri est plus ouvert, ce qui n’est pas le cas de Jérôme Rothen…

En effet, l’ancien milieu du PSG, qui a sa propre émission sur RMC, ne veut pas entendre parler de l’arrivée d’un supporter de l’OM à Paris…

Comment Zidane va pouvoir représenter le PSG auprès de ses supporters ? C’est quasiment impossible — Rothen

« Je n’ai pas envie de voir Zinédine Zidane arriver sur le banc du PSG. Il faut se souvenir que le Championnat de France a pris une ampleur différente grâce à certaines rivalités de clubs. Le PSG contre Marseille est la plus grosse rivalité. Je pense que quand tu appartiens à l’un des deux, c’est difficile de te mettre à fond dans l’autre club. Je n’aurais pas vu Luis Fernandez entraîner l’Olympique de Marseille. On reproche aux joueurs de ne pas assez s’identifier au club. Comment veux-tu que Zidane arrive à transmettre ça aux joueurs, sachant que lui-même ne peut pas se mettre dans la peau d’un supporter du PSG ? Comment Zidane va pouvoir représenter le PSG auprès de ses supporters ? C’est quasiment impossible ». Jérôme Rothen – Source: RMC (24/11/2021)

« Je sais qu’il a été contacté par le Qatar » — Hermel

« Les médias espagnols adorent lancer des rumeurs sans vérifier, ils font des déductions. C’est-à-dire qu’une réflexion devient une info.(…) Que Pochettino ne soit pas heureux à Paris, on le sait tous, pas de problème, poursuit-il. On rappelle aussi les liens particuliers entre Zidane et le Qatar, notamment depuis que Zidane a soutenu la candidature du pays pour le Mondial, et qu’il a été payé pour ça avant de reverser l’argent à sa fondation en Kabylie. On sait qu’il a de bons contacts au Qatar. (…) Zidane ne me l’a pas dit, mais je sais qu’il a été contacté par le Qatar. Il n’a pas forcément reçu d’offre directe, mais qu’il ait eu des contacts, c’est évident. Les grandes personnes du foot se contactent toutes régulièrement. (…) Zidane entraîneur du Paris Saint-Germain, à moi ça ne me parait pas impossible. Zidane joueur du PSG, en tant que Marseillais c’était compliqué, mais en tant qu’entraîneur… Des gens ont dit à Zizou: ‘Tu es un professionnel, et quand tu es entraîneur, tu peux entraîner le Paris Saint-Germain’. (…) Zidane attend l’équipe de France, Après, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer… Je dis que ce n’est pas impossible, même si ce n’est pas d’actualité, qu’il aille un jour au PSG. Oui, il attend l’équipe de France. Mais est-ce qu’on peut dire aujourd’hui avec certitude que Deschamps partira après la Coupe du monde au Qatar? S’il fait un super résultat, et qu’il a envie de rester? » Fred Hermel – Source RMC (22/11/2021)