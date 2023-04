OM: Cet ancien marseillais prend la défense de Payet

Dimitri Payet joue très peu cette saison avec l’OM. Il est régulièrement sur le banc de touche et parfois ne rentre pas du tout en jeu. Ancien olympien, Marc Libbra est venu à son secours…

Payet est de moins en moins visible. Alors qu’il était l’un des piliers de l’OM la saison passée, Payet est désormais cantonné à un rôle de remplaçant. Il est rarement titulaire et lorsqu’il l’est il ne joue pas l’intégralité de la rencontre. Son dernier match complet remonte au nul 2-2, à l’extérieur contre Strasbourg, le 29 octobre dernier. Il n’a plus foulé les terrains de Ligue 1 depuis l’élimination en coupe de France contre Annecy, le 1er mars. A 13 reprises cette saison, il a été sur la feuille de match sans avoir joué une seule minute.

Il a pris ça en pleine tête– Libbra

« En juillet dernier, quand Tudor est arrivé, à aucun moment Payet n’envisageait la saison qui est en train de se dérouler pour lui. À cette époque, je pense même qu’il avait la Coupe du Monde dans un coin de sa tête… C’est un compétiteur, avec du talent et de l’expérience. En pleine bourre, comme à l’Euro 2016, il est capable de tout. Je pense qu’il lui a fallu digérer pas mal de choses ces derniers mois, ce n’est pas simple. La Coupe du Monde, même si c’était juste niché dans un coin de tête, le temps de jeu, le banc, etc. Il a pris tout ça en pleine tête. C’est un dossier qu’il faut gérer intelligemment, en s’asseyant autour d’une table et en se parlant très franchement. Dans le système Tudor, on le voit bien, Dimitri Payet a ses limites. Autant d’investissement, pour lui, ce n’est plus possible. » Marc Libbra— Source: Le 10 sport (01/04/23)

Je suis désolé de cette situation pour Payet

« Payet s’est très bien comporté, il a une carrière extraordinaire. Je vois qu’il aime ce club. Je ne sais pas s’il va devenir entraîneur, mais s’il le devient à mon avis, il sera bon, parce qu’il regarde les matches, il est dedans, il parle à l’équipe. Il faut le voir les motiver avant qu’ils ne sortent du vestiaire, les soirs de match. Je suis désolé de cette situation, car il a très bien joué la saison dernière, c’était un autre foot, à un autre rythme, davantage fait pour ses qualités. Mais moi, ce football là, je ne sais pas faire, et si je suis venu ici, je dois faire ce que je sais faire et ce en quoi je crois. Je dois suivre mon idée de jeu et choisir ceux qui vont avec cette idée. » Igor Tudor – Source : l’Equipe (29/03/2023)