OM: Cet ancien marseillais rassuré par la réaction des joueurs

Après sa défaite face à Tottenham ce mercredi en Ligue des Champions, l’OM devait se rassurer. Chose faite, puisque les olympiens se sont imposés 2-1 face au LOSC, un succès important pour Bixente Lizarazu…

L’Olympique de Marseille a pris les trois points ce samedi face au LOSC pour le match de la septième journée du championnat de Ligue 1. Une victoire sur le score de 2-1 qui fait du bien au moral après la défaite frustrante 2-0 face à Tottenham.

Bixente Lizarazu s’est montré élogieux envers l’équipe d’Igor Tudor :

Une victoire très rassurante– Lizarazu

« Très rassurant car on laisse beaucoup d’énergie en Ligue des Champions. Et je ne pense pas que l’OM possède l’effectif pour gérer les deux compétitions, donc j’attendais cette réaction. Tudor tient bien son équipe, elle est à son image avec du caractère. Il a fait le choix rapide de sortir Balerdi, qui était en difficulté. Elle est aussi agressive. Par contre, sans Alexis Sanchez, on a vu contre Tottenham, ce n’est pas la même équipe. » Bixente Lizarazu— Source: Telefoot (11/09/22)

« L’OM n’a pas forcément l’effectif pour arriver à gérer les deux compétitions, je les attendais là-dessus. Je trouve que Tudor tient bien son équipe, elle est à son image, elle a du caractère. »@BixeLizarazu sur la belle réaction de l’OM après la défaite contre les Spurs pic.twitter.com/Ao9U2Vgafi — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 11, 2022

Evoluer contre l’OM, c’est différent– De Fonseca

« Je suis un peu frustré. Comme je l’ai dit, évoluer contre l’OM, c’est différent. C’est difficile quand on joue le rapport de force individuel. Je le sais du championnat d’Italie. Marseille est une équipe très dure à jouer avec des joueurs incroyables, mais j’ai vu de belles choses de notre part. On s’incline sur un détail, un coup-franc. Mais on les a perturbés dans leurs habitudes. On a eu un souci sur une contre-attaque. Mais je pense que l’on pouvait prendre au moins un point. » Paulo De Fonseca— Source: Conférence de presse (10/09/22)

Leonardo Balerdi a vécu une rencontre compliquée au Vélodrome contre les Lillois. L’Argentin a été sorti avant la première demi-heure par le coach Igor Tudor. L’entraîneur croate s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse. Il n’a pas hésité à mettre un petit tacle aux supporters qui ont sifflé le défenseur central auteur d’un début de match désastreux.