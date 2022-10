OM: Cet ancien minot regrette son départ…

Bilal Boutobba est en pleine forme cette saison avec le Chamois Niortais en Ligue 2. L’ancien marseillais a déjà marqué six buts et délivré deux passes décisives…

Bilal Boutobba, milieu offensif marseillais formé à l’OM évolue maintenant en Ligue 2 avec le club de Niort, après être passé par Séville et Montpellier. Il est revenu dans les colonnes de L’Equipe sur ses regrets par rapport à son départ de l’OM :

J’aurais pu m’imposer à l’OM– Boutobba

« Les seuls regrets que j’ai, c’est d’avoir écouté certaines personnes, de mauvaises personnes. Avant, l’OM, c’était compliqué, il faut dire ce qui est. Ce n’était pas comme maintenant avec un président comme Longoria qui connaît le foot. Là, il y a de la stabilité. On sent que la formation est considérée et qu’elle peut devenir au centre du projet. Je pense que j’aurais réussi à l’OM, j’étais l’un des meilleurs jeunes du club. Chez les jeunes, c’était moi le chouchou. Donc sur le terrain, j’en suis convaincu que j’aurais pu lancer ma carrière là-bas, j’aurais géré la pression. Après, oui, peut-être que des gens se sont servis de la situation de Marseille pour me faire partir. Mais, c’est comme ça, c’est mon histoire. Tous les conseils ne sont pas bons à prendre. C’est comme ça qu’on apprend pour la suite. » Bilal Boutobba— Source: L’Equipe (29/10/22)