OM : Cet ancien parisien donne totalement raison à Villas-Boas concernant l’arbitrage !

André Villas-Boas a perdu son sang froid ce vendredi lors de la réception d’Amiens. Le coach portugais s’est énervé contre l’arbitre et a même pris un carton rouge. Pour Luis Fernandez, AVB a eu raison !

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille a concédé le nul face à Amiens. Un résultat décevant qui a créé de la frustration chez les joueurs et le coach André Villas-Boas.

Villas-Boas a raison — FERNANDEZ

A la fin de la rencontre, l’entraîneur marseillais s’est énervé contre l’arbitre qui lui a mis deux cartons jaunes… Pour Luis Fernandez, AVB a eu totalement raison de pousser son coup de gueule !

« Ce qu’a voulu dire Villas-Boas, c’est que celui qui est dans le camion de la VAR, c’est un numéro un qui a déjà eu l’occasion des les arbitrer. Il y a un numéro un sur le terrain, et un numéro un là haut. Faut arrêter (…). Villas-Boas a raison. Il faut arrêter avec ces arbitres qui sont dans le camion et qui ne prennent pas les bonnes décisions. Ils font que celui qui est sur le terrain est complètement perdu. Si on veut progresser et travailler, il faut changer quelque chose. »

Luis Fernandez – Source : beIN Sport