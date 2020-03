MERCATO OM : Un contrat PRO pour un espoir U17 du club ?

La direction olympienne veut clairement améliorer sa formation. Le but du président Eyraud est de voir plus de Boubacar Kamara s’intégrer à l’équipe professionnel. Le jeune milieu de terrain Paolo Sciortino pourrait être un de ceux-là…

Ce mercredi, le journal La Provence évoque le cas du jeune Paolo Sciortino. Le jeune milieu de terrain dispose d’un contrat aspirant jusqu’en juin 2021. L’OM n’est pas encore dans l’urgence le concernant, cependant « son profil plaît aux responsables de la pouponnière olympienne. Et il n’est pas à exclure qu’une première proposition de contrat pro lui soit faite dans les prochains mois, sans qu’il ne passe pas la case « stagiaire ». » L’OM veut blinder ses meilleurs éléments même s’il faut rapidement les faire passer pro, surement une conséquence du dossier Lihadji…

Interrogé par le quotidien régional, Stéphane François, coach en U17 National, donne son sentiment sur l’évolution de Paulo Sciortino.

on espère tous que Sciortino ira loin — Francçois

« Sur et en dehors du terrain, c’est un joueur exemplaire. Il a une intelligence de jeu naturelle, il est toujours bien placé. On l’a poussé à travailler la finition car il ne prend pas assez sa chance. Il a d’ailleurs marqué deux buts sur des frappes de loin, mais il faut qu’il élargisse sa palette. S’il continue sa progression, en prenant le temps, sans brûler les étapes, on espère tous qu’il ira loin ». Stéphane François – source : La Provence