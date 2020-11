OM : Cet aveu de Maxime Lopez sur le manque de rigueur à l’entrainement…

Prêté à Sassuolo cette saison avec option d’achat, le milieu de terrain formé à l’Olympique de Marseille Maxime Lopez a incrit un superbe but ce week end. Interrogé par RMC Sport, il a notamment évoqué la rigueur italienne qu’il découvre à l’entrainement tous les jours.

Maxime Lopez s’est très rapidement adapté à sa nouvelle équipe du côté de Sassuolo où il est prêté cette saison avec une option d’achat qui serait comprise entre 1 et 3 millions d’euros selon le journal l’Equipe. Au cours d’un entretien accordé à RMC Sport, le jeune marseillais explique, comme de nombreux autres joueurs français partis à l’étranger, la différence de rigueur à l’entrainement quel découvre chaque jour.

Je commence moi-même à me l’inculquer parce que c’est bien d’arriver à l’entraînement et de mettre cette rigueur.

« C’est surtout la rigueur qui est plus importante. Avec le coach Villas-Boas, j’avais l’habitude, les entraînements étaient quand même intenses et assez longs. Mais ici, en Italie, on peut arriver à 13h et rentrer chez nous à 20h. Le coach ne dit pas: ‘Aujourd’hui, on fait une heure et demie’. Un exercice peut durer une heure s’il n’a pas ce qu’il veut. Les Italiens ont cette rigueur dans la peau. Même en termes de leadership, on sent qu’il y a quelque chose. Ça ne fait même pas un mois que je suis ici et je le ressens. Je commence moi-même à me l’inculquer parce que c’est bien d’arriver à l’entraînement et de mettre cette rigueur. C’est vrai qu’il y a une différence par rapport à la France. » Maxime Lopez – Source : RMC Sport