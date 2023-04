OM : Cet humoriste tacle Payet sur son hygiène de vie !

Dimitri Payet est souvent la cible de critiques sur son hygiène de vie et son absence de trophées dans son palmarès. Lors de l’émission Double Contact, sur RMC, l’humoriste Baptiste Lecaplain se frustre de ce laisser-aller physique de l’ancien Hammer.

Payet le joueur sans trophées. À l’exception d’une coupe de la Réunion en 2004, l’ancien Lillois n’a pas de titres. Il a perdu deux trophées des champions, avec le LOSC en 2011 face à l’OM (4-5) et en 2020 avec l’OM face au PSG (1-2). Il a également perdu la finale de l’Euro 2016 en France 0-1 face au Portugal. Ainsi qu’une finale de Ligue Europa en 2018 contre l’Atlético Madrid 0-3.

Mais à plusieurs reprises Payet est revenu après la pause estivale en surpoids et a eu de mal à performer. Ce qui par conséquence a impacté l’OM qui était en moins bonne forme lorsque son meneur de jeu ne l’était pas non plus. Certains s’en donnent à cœur joie pour chambrer le Réunionnais, comme l’humoriste Baptiste Lecaplain, invité de l’émission Double Contact sur RMC.

Double Contact – Baptiste Lecaplain: « Payet n’a que des Pringles dans son armoire à trophées » (BFM)https://t.co/NRmzbek9w9 — Bételgeuse🌟 (@liloppia) April 4, 2023

Il n’y a que des Pringles dans l’armoire à trophée de Payet

« Ça me rend fou de voir des gars qui ont du bide, c’est dommage. Dimitri Payet, son armoire à trophées, il n’y a que des Pringles dedans. Je suis désolé, mais c’est terrible. Ça me rend dingue. D’accord l’objectif c’est pas d’avoir un culte du corps et d’être aussi sec que Brad Pitt dans Fight Club C’est ton outil de travail, respecte-toi, tu es footballeur professionnel » Baptiste Lecaplain – Source : RMC Sport (4/04/2023)

Une saison difficile

Cette saison Payet est encore plus dans le dur. Tudor ne le fait que très peu jouer. Le seul match cette saison toutes compétions confondues qu’il a disputé dans son intégralité était le nul 2-2 lors de Strasbourg – OM, le 29 octobre dernier. Même s’il a été souvent sur la feuille de match, il n’est pas souvent rentré en jeu. Depuis la défaite contre Annecy en coupe de France, le 1er mars, Payet n’a joué que 14 minutes. Il est rentré à la 76e minute contre Montpellier, le 31 mars dernier. Le numéro 10 marseillais n’avait pas disputé la moindre minute lors des trois matchs précédents contre Rennes, Strasbourg et Reims.