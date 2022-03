OM: Cet international français a hâte de revoir Saliba à Arsenal

William Saliba réalise une très belle saison sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Prêté jusqu’à la fin de saison, l’avenir du Français à l’OM en pointillé…

L’Olympique de Marseille a mis en lumière les performances de William Saliba ces derniers mois. Le jeune défenseur central s’est tout de suite acclimaté sous le maillot marseillais et a montré l’étendu de son potentiel, chose qu’il n’avait pas vraiment réussi à faire à Londres lors de ses premiers mois à Arsenal.

De quoi convaincre Arteta de le conserver et lui donner sa chance? Seulement prêté à Marseille, Saliba devrait retourner en Premier League à l’issue de la saison et ainsi tenter de gagner sa place chez les Gunners. Pour Bacary Sagna, c’est une bonne nouvelle pour les Anglais.

Il avait besoin de temps pour jouer– Sagna

« ‘J’ai regardé William Saliba cette saison et ses performances avec l’Olympique de Marseille sont très bonnes. C’est l’un des joueurs clés en défense, il est très calme avec le ballon, il peut jouer de derrière, il est très puissant et bon dans les duels. Je pense qu’il avait juste besoin de temps pour jouer. Et Mikel Arteta l’a compris. Ce n’est pas parce qu’il ne l’apprécie pas. Mais je pense qu’à 18 ou 19 ans, vous avez besoin de jouer, d’être impliqué chaque week-end. Ce n’est pas un joueur qu’il faut laisser sur le banc, ou qui acceptera de ne pas être intégré. Quand vous êtes à Arsenal, vous devez aller quelque part pour jouer et progresser. C’est comme ça. Je suis impatient de le voir revenir. Il a sûrement progressé en France, mais la Premier League c’est autre chose. Je pense qu’il a les capacités pour réussir, j’ai hâte qu’il revienne. » Bacary Sagna— Source: Genting Casin (19/03/22)

Un nouveau contrat pour Saliba à Arsenal?

D’après les informations du Daily Mail, le défenseur central a convaincu les Londoniens et pourrait même avoir droit à un nouveau contrat en Angleterre. Le journal explique ce mardi qu’une rotation devrait être installée en défense, surtout si le club parvient à se qualifier en Europa League la saison prochaine.

A LIRE AUSSI : OM : « Harit j’avais tiré un trait sur lui »

Le fait que Jorge Sampaoli l’ait fait jouer un peu plus haut sur le côté droit à certains moments auraient mis la puce à l’oreille de Mikel Arteta… Il pourrait également le faire jouer en tant que latéral avec les départs annoncés de Bellerin et Ainsley Maitland-Niles.