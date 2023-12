OM: « C’était à Marseille, dans une ambiance à laquelle je n’étais pas habitué »

Dans un entretien accordé à MadeInFOOT, le gardien du LOSC Lucas Chevalier est revenu sur son premier match comme titulaire au Vélodrome. L’international espoir français « n’était pas habitué à l’ambiance du Vélodrome ».

Dans un entretien accordé à MadeInFOOT, le gardien de Lille Lucas Chevalier est revenu sur son premier match joué comme titulaire le 10 septembre dernier au Vélodrome (2-1). Le Français de 22 ans « n’était pas habitué à l’ambiance du Vélodrome ».

A LIRE AUSSI: Mercato OM: Longoria agacé par des rumeurs infondées ?

« Je n’ai rien mangé de la journée et je ne pouvais pas parler ce jour-là »

[#LOSC🔴⚪️] « Je me souviens que je n’ai rien mangé de la journée et que je ne pouvais pas parler ce jour-là » : Lucas Chevalier (22 ans), le portier des Dogues, revient sur son baptême du feu en L1 et lâche une grosse confession ! 👇https://t.co/LMOmXwdO7G — MadeInFOOT (@madeinfoot) December 30, 2023

« Je me souviens que je n’ai rien mangé de la journée et que je ne pouvais pas parler ce jour-là. C’était très, très difficile à gérer émotionnellement, a confié Chevalier. Je ne sais même pas si j’aurais envie de revivre ce sentiment parce qu’il y avait aussi toute cette pression autour de moi. Il y avait beaucoup d’attentes. Et puis c’était à Marseille, dans une ambiance à laquelle je n’étais alors pas habitué. Mais je voulais montrer que j’étais présent. Je pense que j’ai plutôt bien joué ce soir-là, même si nous avons perdu. Et surtout, j’avais fait preuve de beaucoup de sang-froid. Et d’ailleurs, c’est aussi ce qui m’a donné confiance pour l’avenir. Mais oui, c’est un moment gravé dans ma mémoire », a-t-il ajouté.