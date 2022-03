OM : « C’était chaud pour Sampaoli avec les supporters et aussi avec son groupe… »

L’OM s’est imposé face au SC Brest(1-4) ce dimanche soir. Sur les ondes de RMC dans l’émission l’After Foot, Kevin Diaz a donné son sentiment sur la gestion de Jorge Sampaoli, comme par exemple dans le cas d’Amine Harit.

« Sur certains cas Sampaoli s’est un peu entêté. Il a mis des croix sur certains noms dont celui d’Amine Harit. Après je ne sais pas on n’est pas tous les jours à l’entrainement, peut être qu’Harit n’a pas fait ce qu’il fallait pour gagner sa place. Mais il avait été bon lors de sa première sortie à Monaco et derrière il a petit à petit disparu pour être la troisième (5e) roue du carrosse voir ne jamais être utilisé. C’était chaud pour Sampaoli avec les supporters et aussi avec son groupe, il a peut être fallu une remise en question avec son staff pour redistribuer les cartes. » Kevin Diaz – Source : RMC Sport (14/03/2022)

Daniel Riolo a évoqué la performance du club marseillais. Il souligne notamment une excellente nouvelle pour l’équipe de Jorge Sampaoli.

« La première info sur la compo c’est de voir Harit jouer en soutien de Milik, sans Payet, l’homme clé de cette saison de l’OM, l’inamovible, celui par qui passe toute l’animation offensive. Quand ça ne se passe pas ou pas c’est un peu au gré de ses performances. Après cette large victoire à Brest, je pense que c’est important pour le futur de l’OM de voir qu’ils peuvent gagner de cette manière sans lui.. Ça ne veut pas dire qu’il faut se passer de lui, pas du tout, mais ça veut dire qu’il peut y avoir une alternative et une autre solution. Harit a plutôt était très bon et Sampaoli qui a peut être douté à un moment d’avoir un banc et de pouvoir faire tourner et de pouvoir donner sa chance à certain mecs peut être que ce soir il sera conforté et rassuré en voyant qu’il y a des mecs sur qui il peut compter. Il a une autre façon de faire son équipe. Et si ça arrive mi-mars alors qu’il y a toute la fin de saison à jouer et le match retour de coupe d’Europe jeudi prochain c’est peut être une super nouvelle » Daniel Riolo – Source : RMC Sport