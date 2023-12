OM: « C’était mon idole, il m’a appris tellement de choses ! »

À la suite du décès de l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille François Bracci ce jeudi à l’âge de 72 ans, notre consultant Jean-Charles De Bono est revenu sur la relation qu’il entretenait avec son ex-coéquipier.

Disparu à l’âge de 72 ans ce jeudi, François Bracci est le troisième joueur le plus capé de l’histoire de l’OM avec 349 matchs disputés, derrière Steve Mandanda (613) et Roger Scotti (452). Jean-Charles De Bono est revenu sur la relation « fraternelle » qu’il entretenait avec l’ancien international français (18 sélections).

« C’était un grand frère, j’avais une relation assez particulière avec lui »

« C’était un grand frère, un grand professionnel. Il était à l’écoute de tout le monde. C’est quasiment lui qui nous a appris le métier de footballeur professionnel, a confié De Bono. J’avais une relation assez particulière avec lui, il m’a directement pris sous son aile. J’avais eu une histoire avec le président qui m’avait exclu du groupe et lui était monté au front pour me protéger. J’avais alors réintégrer le groupe alors que lui a été mis à l’écart. C’était un exemple, notre idole. On s’amusait souvent avec lui, c’était un chambreur. Toujours entrain de nous expliquer comment le football fonctionnait. J’allais souvent chez lui pour qu’il me donne des conseils autour d’un repas. Un grand hommage à lui et à sa famille« , a-t-il ajouté.