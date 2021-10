OM : « Cette année, le PSG est prenable ! »

Après le match face à la Lazio ce jeudi, l’OM ira défier le PSG dans son jardin, le stade Vélodrome. Un choc au sommet de la Ligue 1, avec un Paris leader et une équipe marseillaise troisième…

Le classico, c’est dimanche prochain. Les joueurs de Jorge Sampaoli vont tenter de battre les coéquipiers de Lionel Messi, dans un match au sommet. Mais selon notre consultant, l’OM peut tout à fait espérer gagner face au club de la capitale :

L’OM peut surprendre– JC De Bono

« L’OM est capable cette saison avec l’engagement qu’il y a, Sampaoli donne un plein pouvoir à ses joueurs. Marseille, c’est un football champagne qui plait à beaucoup de gens. Ça peut être une très belle rencontre, notamment dans l’état d’esprit ou dans l’engagement. Il va y avoir beaucoup de buts, ça va très vite. Si on joue en bloc haut, attention méfiance à la vitesse de Mbappe, la qualité de passe de Neymar et la justesse de Messi, même si le PSG est prenable. Après l’OM peut surprendre, avec notamment le maître a jouer qu’est Payet. S’il continue comme ça il peut même prétendre à une place en Equipe de France. » JC De Bono— Source: FCM (17/10/21)

Je suis sur qu’on va prendre les trois points — Guendouzi

« Le PSG ? En tant que footballeur, on vit pour ce genre de matchs. Tout le monde rêverait de les jouer, surtout pour l’Olympique de Marseille. Avec cette ferveur ici à domicile, je sais qu’on peut faire quelque chose de très bien. Le PSG, j’y ai joué très jeune donc j’y accorde moins d’importance qu’un club comme Lorient par exemple. Ça va être un beau match à jouer et on va tout faire pour le gagner. Je crois en mon équipe et je suis sûr qu’on va prendre les trois points. » Mattéo Guendouzi – Source: Prime vidéo (17/10/21)