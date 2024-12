OM : Cette décision de la direction confirmée dans un communiqué !

Comme annoncé par La Provence il y a quelques semaines, Yann Danielou quitte l’Olympique de Marseille. Pour le remplacer : Lassad Hasni comme l’annonce le club dans un communiqué.

Communiqué de l’OM

L’Olympique de Marseille annonce la nomination de Lassad Hasni au poste de directeur du Centre de Formation.

Visage connu au Centre de Formation puisqu’il a été entraîneur des U17 puis de la réserve de l’OM entre 2019 et 2022, Lassad Hasni est le nouveau directeur du Centre de Formation. À la fois homme de terrain et fin pédagogue, Lassad « Titou » Hasni a mené une double carrière d’éducateur et de professeur d’histoire-géographie au cours de son parcours professionnel.

Également formateur BMF et BEF à la Ligue Méditerranée de Football, Lassad Hasni présente de nombreux atouts pour contribuer au développement technique et humain des joueurs passant par le Centre de Formation olympien, enjeu stratégique dans le cadre du projet sportif du club.

L’ensemble de l’Olympique de Marseille lui souhaite la bienvenue.

L’Olympique de Marseille annonce la nomination de Lassad Hasni au poste de directeur du Centre de Formation. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 16, 2024

L’Olympique de Marseille a récemment annoncé dans un communiqué officiel la résiliation d’un commun accord du contrat de Yann Danielou, jusqu’alors Directeur du Centre de Formation du club. Cette décision s’inscrit dans une dynamique de restructuration du centre de formation marseillais, qui suit la mise à pied de Marco Otero, directeur sportif du centre, intervenue le 25 novembre dernier, comme révélé par La Provence.

L’Olympique de Marseille tient à remercier Yann Danielou

Le club phocéen a exprimé sa gratitude envers Yann Danielou, soulignant sa contribution au développement de l’académie et de ses jeunes talents. « L’Olympique de Marseille tient à remercier Yann Danielou pour sa contribution et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », peut-on lire dans le communiqué officiel. Bien que les raisons précises de cette séparation n’aient pas été détaillées, cette décision intervient dans un contexte où l’OM semble vouloir réorganiser son secteur de la formation.

Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille 👇 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 16, 2024

Un virage dans la gestion du centre de formation

Le départ de Yann Danielou fait suite à des changements plus larges au sein du centre de formation, notamment après la mise à pied de Marco Otero fin novembre. Ce dernier avait pris en charge la direction du centre, mais des circonstances internes ont conduit à une révision de sa position. L’OM semble vouloir opérer un virage dans sa gestion de la formation des jeunes talents, un secteur clé pour l’avenir du club, à la recherche de nouvelles solutions pour optimiser le développement des joueurs et leur intégration dans le groupe professionnel.

Conclusion

La séparation avec Yann Danielou et la mise à pied de Marco Otero marquent un tournant dans la gestion du centre de formation de l’OM. Ces décisions s’inscrivent dans une volonté de réorganisation du secteur…