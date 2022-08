OM : Cette ex du PSG taille déjà Alexis Sanchez !

Invitée à réagir sur la signature d’Alexis Sanchez à Marseille, Laure Boulleau doute des capacités physiques de l’attaquant Chiliens. Selon elle, le nouveau joueur de l’OM peine à retrouver la pleine mesure de son talent.

Entré en jeu à la place de Cengiz Under en début de seconde période, Alexis Sanchez a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs dimanche à Brest. Si le chilien s’est montré volontaire, il n’a pas évité à son équipe de concéder le match nul face aux Bretons. Sur le plateau du Canal Football Club, l’ancienne footballeuse internationale a émis des doutes sur la capacité de l’attaquant Chilien à retrouver son plus haut niveau. Selon elle, les plus belles années du joueur sont derrière lui. La consultante du CFC estime que Sanchez devra retrouver la rage de vaincre qu’il avait à Arsenal pour réussir son expérience marseillaise.

L’impression que Sanchez n’est plus que l’ombre de lui-même depuis quatre ans — Boulleau

» Je ne suis pas très convaincu par sa signature. C’est un joueur qui a eu une période dorée à Arsenal. Là-bas, il avait beaucoup d’énergie, il mettait énormément d’intensité dans son jeu, il avait la grinta. Je pense que tout sera lié à son physique. Si il perd cette intensité et ses grosses qualités physiques, ça va se ressentir sur son niveau de jeu. J’ai quand même l’impression qu’il n’est plus que l’ombre de lui-même depuis quatre ans. Si il n’a pas la rage qu’il avait à Arsenal, ça ne pourra pas marcher. » Laure Boulleau – Source : Canal Football Club (14/08/2022)

Sanchez débute sur le banc

Pour la première sortie du chilien avec sa nouvelle équipe, Igor Tudor a choisi de faire débuter son nouveau joueur sur le banc de touche. L’entraîneur croate s’est dit néanmoins impatient de voir ce qu’allait apporter Alexi Sanchez à l’OM.

« Il n’y a pas de foot sans travail physique. On l’a fait cette semaine. Il n’y a pas de changement sur le travail qu’on fait. Entre chaque match, on a la semaine pour travailler, pour se concentrer aussi sur la tactique. Il y a une bonne énergie de la part des recrues, qui ont augmenté le niveau de l’équipe avec leur professionnalisme notamment. (…) Sanchez fera partie de l’effectif, on verra comment l’utiliser et à quel poste il pourra jouer. C’est un garçon que je n’ai entraîné que deux fois, de ce que j’ai vu il travaille de manière acharnée. Chacun a sa propre carrière, son parcours. J’espère que ce que j’ai vu sera confirmé dans la saison. C’est quelqu’un qui travail dur. Je suis impatient de voir ce qu’il va apporter. (…) Veretout? C’est une très bonne recrue pour nous. Il m’a toujours plu. C’est un joueur important, très sérieux. Il jouera souvent, la saison est longue. Tout le monde est important dans l’équipe. (…) Cette victoire ce week-end nous a donné de la crédibilité. Les nouvelles recrues ont augmenté le niveau, la compétition dans l’équipe. C’est quelque chose de bon. Je m’attends du coup à de bonnes choses ce week-end. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (12/08/22)