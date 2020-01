OM : Cette fois-ci, pas de drame avec la recette du match…

L’Olympique de Marseille se déplaçait hier à Caen pour y affronter le club amateur de Granville. Cette fois-ci, il ne devrait pas y avoir de polémique concernant la recette du match…

En effet, Dominique Gortari, président du club de Granville, a confirmé sur la chaîne L’Équipe après le match que l’OM avait décidé de ne récupérer que la part couvrant les frais de son déplacement en Normandie (environ 60 000€). Le reste de la recette restant à disposition du club amateur.

Pour rappel, lors des 32èmes de finale, une polémique avait éclaté à la suite du refus de l’OM de céder la part de sa recette au club amateur de Trélissac. Ça ne sera pas le cas cette fois-ci.

André Villas-Boas en a aussi profité pour calmer les tensions qu’il avait fait naître cette semaine en conférence de presse.

« J’ai parlé avec Jacques-Henri (Eyraud), les choses sont de retour à la normale »





« J’ai parlé avec Jacques-Henri (Eyraud), les choses sont de retour à la normale. Il y a toujours un manque de communication dans les organisations, ce qui amène à ces situations-là. Nous sommes deux hommes professionnels capables de mettre des choses en place pour le bien de l’OM et le respect des supporters. On reviendra sur notre réunion lundi. Je reste focalisé sur notre objectif. (…) Tout ce qui est sorti, ce sont des mensonges, ce n’est pas vrai. Je ne cherche pas une porte de sortie pour un grand club. J’ai plus de chances d’être dans le désert que dans un grand club ! Tout va revenir à la normale et on va régler les choses. »

André Villas-Boas – Source : La Provence