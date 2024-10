OM : Cette recrue que De Zerbi imagine en Equipe de France !

L’OM va affronter le PSG ce dimanche à 20h45. Les supporters marseillais ont des doutes sur la défense olympienne, entre la faiblesse des latéraux et le début de saison moyen de Lian Brassier. Le défenseur arrivé de Brest a du mal à proposer son meilleur niveau…

L’Equipe lui consacre un article ce jeudi. Le quotidien sportif raconte un échange entre Roberto De Zerbi et Lilan Brassier le samedi 31 août, dans l’intimité du vestiaire extérieur du Stadium de Toulouse : « Tu as fait un bon match, mais tu as joué à 30 % de tes capacités. Si tu ne pousses pas, tu ne connaîtras jamais tes limites, alors que si tu donnes 100 %, tu es capable d’aller jusqu’en équipe de France. » Le ton est donné et Lilian Brassier, qui n’a pas franchi ce cap, a été remplaçant lors des deux dernier matches.

Tu as fait un bon match, mais tu as joué à 30 % de tes capacités

Au printemps dernier, l’OM a manifesté son intérêt pour le joueur, qui a été séduit par les arguments de Medhi Benatia, conseiller sportif du président Pablo Longoria. Soutenu par son frère et son avocat, Brassier a finalement choisi l’OM, délaissant d’autres clubs comme Wolfsburg, Bologne et Bournemouth, même sans connaître l’identité de son futur entraîneur.

Sergio Conceiçao, un admirateur de longue date de Brassier, avait été pressenti pour le poste d’entraîneur. À la recherche d’un défenseur central gaucher, De Zerbi a validé le profil de Brassier et l’a contacté pour discuter de ses ambitions. Il lui a promis un potentiel de « top défenseur de Premier League » à condition qu’il améliore ses qualités, telles que la vitesse, la robustesse et la capacité de relance.

A LIRE AUSSI : OM – PSG : les clés de la rencontre selon cet ancien défenseur marseillais !

Brassier, évoluant aux côtés du capitaine Leonardo Balerdi, est perçu comme un élément clé d’une défense solide et prometteuse. Cependant, avec les ajustements tactiques de De Zerbi et les blessures récurrentes (Balerdi, Merlin), ainsi que les suspensions (Cornelius, Balerdi), le parcours de l’ancien joueur du Stade Brestois a connu des variations. Il a été repositionné sur le flanc gauche lors des matchs contre Lyon et Strasbourg, avant de se retrouver sur le banc contre Angers et Montpellier.

Sa performance face à Lyon le 22 septembre, lors d’une victoire serrée (3-2), a été saluée par le staff. Cependant, ses dernières apparitions ont été moins bien reçues, notamment son entrée en jeu à la fin du match contre Angers le 4 octobre (1-1), qui a déçu les observateurs.

Conclusion

Les défis défensifs de l’OM sous De Zerbi mettent en lumière la nécessité d’une stabilité et d’une cohésion au sein de l’équipe. Alors que Brassier continue d’évoluer, il sera crucial pour lui de capitaliser sur ses expériences pour devenir le défenseur redoutable que De Zerbi envisage.