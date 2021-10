Mercato OM: Cette révélation de Beye sur le départ de Drogba

Désormais entraineur numéro 1 du Red Star, et consultant pour Canal+, Beye a fait une belle reconversion. Sur le plateau de la chaîne cryptée, il vient d’accueillir son ancien partenaire à l’OM, Didier Drogba…

Alors que Didier Drogba a pris sa retraite en 2018 avec les Phoenix Rising, en deuxième division nord-américaine, l’ancien avant-centre de l’Olympique de Marseille n’en a pas pour autant terminé avec le football.

En effet, l’Ivoirien a trouvé un accord avec Canal + pour devenir consultant. Il a fait sa première soirée lors de la victoire du PSG contre Leipzig ce mardi. Il a rejoint là-bas deux anciens marseillais : Samir Nasri et surtout son ancien coéquipier Habib Beye.

Sur le plateau de la chaîne cryptée, l’entraîneur du Red Star a rappelé à l’ancien buteur de Chelsea qu’il n’avait pas tenu sa promesse à l’été 2004. En effet, il avait quitté l’OM pour rejoindre Chelsea…

Je devais aller à l’Inter — Beye

« Je suis très content de voir Didier avec nous. Il y a plusieurs choses… D’abord, je vois qu’il est affuté donc ça c’est bien. La deuxième, c’est qu’on est content de l’avoir parce qu’il va apporter son expertise et c’est une vraie bonne chose pour Canal+. La troisième, c’est qu’il sait que je lui en veux parce qu’il m’a quitté au bout d’un an à l’Olympique de Marseille alors qu’il m’avait promis qu’il restait. Moi je suis resté, lui est parti à Chelsea et on connait la carrière qu’il a eue. Il a gagné la Ligue des champions donc bravo à lui et on est très content de l’accueillir. Tu te rappelles aussi que je devais aller à l’Inter et tu m’avais dit de ne pas y aller. Tu m’as dit ‘je vais rester, ne pars pas’, et toi tu es parti… » Habib Beye – Source: Canal + (19/10/21)

En discussions avec Canal+ depuis plusieurs semaines, Didier Drogba s’est mis d’accord pour quelques participations aux soirées Ligue des champions de la chaîne cryptée https://t.co/AEb93DqDQk pic.twitter.com/89Wx7un5ea — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 2, 2021

Le chiffre : 37

Lors de la saison 2003-2004, Didier Drogba a inscrit pas moins de 32 buts toutes compétitions confondues sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Il a également distribué sept passes décisives, le tout en 61 rencontres. Sa saison fantastique avait notamment permis au club de se hisser en finale de la Coupe UEFA, malheureusement perdue face au FC Valence sur le score de 2 buts à 0.