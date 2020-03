OM : « Cette stratégie financière nous mettra dans la panade la saison prochaine… »

Extrait du dernier débat Foot Marseille, le talk show de Football Club de Marseille. Nos intervenants, et notamment Mourad Aerts, évoquent la stratégie financière de l’OM sur le recrutement qui a complètement échoué et va mettre le club phocéen « dans la panade » pour la saison prochaine.

Les finances de l’OM sont dans le rouge. Notre journaliste, Mourad Aerts, donne son sentiment sur les erreurs de gestion de la directions du club marseillais ses dernières années :

Le gros gros problème c’est que cette année tu vas avoir 60 millions d’euros de déficit– Mourad Aerts

» Tu avais prévu d’être en déficit. Selon Jacques Henri Eyraud une qualification en Ligue des champions n’était pas prévu lors de la saison 2017/2018. Elle l’était par contre pour l’exercice 2018/2019. C’est là où tu te plombes complément. On voit que cette stratégie financière n’a pas porté ses fruits sportivement et nous met dans la panade pour la saison prochaine, c’est ça le gros problème. Le gros gros problème c’est que cette année tu vas avoir 60 millions d’euros de déficit. Et ce que ça montre, c’est que tu n’es toujours pas sorti du paradigme des clubs français qui sont ultra-dépendants de la Ligue des champions financièrement. C’est leur seul moyen d’être ambitieux. Cela ne colle pas avec le discours des dirigeants qui nous avaient dit qu’ils allaient développer d’autres sources de revenus et être un club ambitieux différemment ». Mourad Aerts— Source : Football Club de Marseille

