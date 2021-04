OM : Cheyrou est sceptique sur le poste de ces deux joueurs sous Sampaoli !

On commence à voir des bribes du jeu de Jorge Sampaoli. Pour Benoît Cheyrou, ancien milieu de l’Olympique de Marseille, on pourra juger le coach argentin seulement la saison prochaine.

Arrivé en cours de saison avec un effectif qui ne colle pas forcément avec ses principes de jeu, Jorge Sampaoli a un bilan honorable de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite pour le moment.

On sait très bien que Thauvin est plus à l’aise sur le côté — CHEYROU

Benoît Cheyrou s’est exprimé sur les choix du coach argentin. Il ne comprend pas les positions de Luis Henrique et Florian Thauvin.

« Je suis resté supporter de l’OM, oui. Après 7 ans, forcément il y a une partie de mon coeur qui est toujours là-bas. Sampaoli, avec l’effectif qu’il a c’est peut-être compliqué. Quand je vois certains choix par rapport à ses principes de jeu comme la position de Thauvin qui est meilleur buteur et passeur de cette équipe et qui évolue au coeur du jeu. On sait très bien qu’il est plus à l’aise sur le côté. Je suis assez sceptique. Luis Henrique côté gauche aussi. On va attendre la fin de saison, voir le recrutement qui va être fait avec les joueurs qui colleront à ses principes de jeu. Il sera potentiellement jugeable et attaquable en début de saison prochaine. Là, c’est compliqué de le juger sur ce qu’il va faire. » Benoît Cheyrou – Source : Canal + (16/04/21)