OM: Christophe Dugarry dézingue Payet

L’ancien marseillais Christophe Dugarry est revenu sur les déclarations de Dimitri Payet concernant la baisse de son salaire…

Dimitri Payet s’est exprimé en défaveur d’une baisse de son salaire. Une position que ne comprend pas l’ancien olympien, Christophe Dugarry.

Ce dernier a réagi au micro de Team Duga sur RMC:

Ahurissant de se regarder autant le nombril– Dugarry

« Que Dimitri Payet ne souhaite pas baisser son salaire car il a l’impression que le club veut réparer les erreurs du passé, je peux le comprendre. Mais ce qui me dérange c’est la forme comment tu peux expliquer ton refus de baisser ton salaire en nous expliquant qu’il a des crédits à rembourser. Dans la situation actuelle mais même en temps normal, tu ne peux pas dire ça. Comment tu peux être autant déconnecté du monde dans lequel tu vis? C’est ahurissant d’avoir un tel raisonnement, de le dire, de se regarder autant le nombril. Tu fais le sport le plus populaire au monde et imagine les gens qui viennent te voir dans les tribunes ce qui vont pensé de toi. Je trouve ça ahurissant de dire ça publiquement » Christophe Dugarry— Source: Team Duga