OM: Christophe Galtier ne veut pas que l’on oublie le travail de Villas-Boas !

Avant la réception de l’OM dimanche soir, l’entraineur lillois Christophe Galtier est revenu sur les résultats du coach marseillais Andre Villas-Boas…

L’OM est pour le moment second du championnat, les marseillais se déplaceront à Lille dimanche soir. Les hommes de Villas-Boas comptent neuf points d’avance sur leur adversaire du week-end, le LOSC. Une réussite qui est dû au très bon travail de l’entraineur portugais d’après Christophe Galtier qui s’est exprimé en conférence de presse cet après-midi…

Evidemment que c’est grâce à lui — Galtier

« Quand il n’y a pas de résultats, c’est la faute à qui ? Il ne faudrait pas que, quand il y en a, ce ne soit pas grâce à lui. Rudi Garcia sur ses deux années à l’OM, la finale de Ligue Europa, c’était grâce à lui. Quand ça n’allait plus, c’était à cause de lui. Là, si cela se passe bien à Marseille, c’est grâce à l’entraîneur. André Villas-Boas a obtenu l’adhésion des joueurs. Il arrive à les convaincre d’aller dans une direction donnée, il les convainc de faire les efforts ensemble. Je suppose qu’il est très exigeant au quotidien et dans la préparation et le jour des matchs. Bien évidemment que c’est grâce à lui. » Christophe Galtier— RMC Sport