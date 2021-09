OM: Cinq supporters interpellés après le match contre Lens

Après les incidents en tribune survenus ces dernières semaines, les supporters de l’OM et du RC Lens ont montré une formidable image du football, dans une ambiance très chaleureuse. Néanmoins, cinq supporters olympiens ont été interpelés par la police à la fin du match…

Le kop lensois a été très actif dans son parcage. Au delà des mauvaises images de ces dernières semaines, c’est le très bon état d’esprit qu’il faut souligner avec un aux armes partagés entre Lensois et Marseillais…

D’après les informations de l’Equipe, la police a arrêté cinq supporters de l‘OM ce dimanche, après la rencontre entre Marseille et Lens. L’un est accusé d’utilisation de laser, deux autres de violence envers un stadier, et enfin les derniers d’usage d’engins pyrotechniques et de fumigènes.