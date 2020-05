OM : Cissé explique pourquoi Villas-Boas a été intelligent et humble…

Invité sur le plateau de Débat Foot Marseille, Edouard Cissé s’est exprimé sur la réussite d’André Villas-Boas…

AVB n’a pas d’égo mal placé– Cissé

« Je regarde Villas-Boas depuis pas mal de temps, quand il était coach de Porto, Chelsea, ou Tottenham. Il a pris en maturité et il a été très intelligent parce qu’il a pris Ricardo Carvalho en adjoint. J’ai fais un match contre Ricardo au mois de Mai avec les anciens monégasques, et il m’avait expliqué pourquoi il avait rejoint l’OM. André Villas-Boas ne connaissait pas la Ligue 1, et il voulait quelqu’un qui avait déjà connu la Ligue 1 pour s’intégrer rapidement. C’est très rare chez les entraineurs de se servir d’un ancien joueur qui a de l’expérience pour être de suite effectif. C’est une forme d’intelligence de AVB et puis il n’a pas d’égo mal placé. Au début, Carvalho il a hésité puis il s’est dit qu’il allait être juste adjoint. Tout le monde est à sa place et ça fonctionne bien. » Ricardo Carvalho— Source: DFM