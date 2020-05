OM – Cissé : « Lucho, c’était un coéquipier modèle, un bonbon ! »

L’ancien joueur de l’OM, Edouard Cissé était invité sur Débat Foot Marseille ce jeudi. Il est revenu sur sa relation avec Lucho Gonzalez avec qui il évoluait au milieu de terrain.

Gros volume de jeu, généreux, humble, bosseur… Coéquipier modèle — CISSE

« J’adorais Lucho. C’est un joueur qui, quand il est arrivé, on s’est dit : c’est un Argentin, il coûte 18M€, il va faire des trucs de dingue ! Il n’en faisait pas. Contrôle passe. Mais par contre, la qualité de passe… Claqué au sol, puissante. Gros volume de jeu, généreux, humble, bosseur… Coéquipier modèle. Un bonbon ! Moi, je disais souvent à Deschamps : t’inquiète pas, on s’en fout qu’il se fasse critiquer. Il était collectif, il bossait pour l’équipe. C’était un super relayeur, il m’a beaucoup aidé. Les gens avaient une représentation du joueur argentin. Ils pensaient qu’il allait dribbler etc mais il avait une qualité de passe. J’ai marqué mon premier but à l’OM grâce à lui »

Edouard Cissé – Source : DFM

