OM – City (0-3) : Ménès fustige l’attitude des marseillais !

L’OM a proposé une piètre prestation mardi soir face à City. Une défaite logique 0-3 tant les hommes de Villas-Boa n’ont rien proposé dans le jeu. Pierre Ménès pointe du doigt l’attitude des marseillais…

Sur son blog, Pierre Ménès a dézingué le plan de jeu et l’attitude des joueurs de l’OM face à Manchester City.

les Phocéens ne peuvent même pas avoir de regrets vu qu’ils n’ont rien essayé — Ménès

« Il n’y a donc pas eu de surprise hier soir, au Vélodrome. Marseille n’a pas existé et Manchester City l’a emporté largement. Voilà pour la lecture brute du résultat. Mais ce qui est consternant après cette petite raclée, c’est l’attitude des Olympiens pendant le match. Alors on sait que cette équipe n’a pas les moyens mais surtout pas la volonté de jouer. Mais la compo d’équipe concoctée par Villas-Boas disait clairement : « On joue le 0-0 et on espère un but alleluia ». Ce qui n’est évidemment jamais arrivé. Il faut dire que la première mi-temps des Marseillais a été tout simplement honteuse. (…) Et le pire, c’est que les Phocéens ne peuvent même pas avoir de regrets vu qu’ils n’ont rien essayé. Et pourtant, City a semblé jouer un match amical, avec une compo assez aberrante de Guardiola, comme il l’avait fait face à Lyon lors du Final 8. »

Pierre Ménès – source : Canal+ (27/10/2020)