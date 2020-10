OM – City : Le onze marseillais sans Benedetto ni Payet !

L’OM reçoit Manchester City ce soir à l’occasion du second match de Ligue des Champions. André Villas-Boas a décidé de mettre en place un onze surprise face à Manchester City. Payet et Benedetto sont sur le banc, et trois défenseurs centraux sont alignés.

Face à Manchester City ce mardi soir, André Villas-Boas a finalement décidé d’aligner un onze surprenant qui se rapproche de celui que Rudi Garcia avait utilisé dans le Final 8. Mandanda est bien sûr titulaire, la défense à trois est composé de Caleta-Car – Alvaro – Balerdi. Au milieu, Cuisance remplace Sanson aux côtés de Rongier et Kamara. Les couloirs sont occupés par Sakai et Amavi. Le coach portugais propose donc un 3-5-2 avec Nemanja Radonjic en pointe, Dario Benedetto et de Dimitri Payet sont remplaçants.

UN ONZE EN 3-5-2

MANDANDA

CALETA-CAR ALVARO BALERDI

KAMARA RONGIER

CUISANCE

THAUVIN RADONJIC