OM : Clap de fin pour Payet ?

Avec l’arrivée de Vitinha à l’OM, le temps de jeu de Payet risque d’être encore amoindri. Lors du DFM, Christian Caminiti (ex capitaine de l’OM) exprime sa déception de voir Payet dans cette situation.

Pour Christian Caminiti, Dimitri Payet a encore sa place dans la rotation pour cette seconde partie de saison.

Payet a son mot à dire sur cette fin de saison



»Je suis quand même étonné de cette position de Payet en remplaçant. Parce que je pense qu’il a son mot à dire surtout dans une fin de saison. Il a quand même du talent et c’est un buteur. Dépenser de l’argent pour un attaquant qu’il va falloir mettre en place. Quand on voit celui qui vient d’arriver (Malinovskyi) qui a aussi un problème d’adaptation. Alors que lui, il connaît la maison comme sa poche. Ce n’est qu’une question de confiance. Après, c’est quand même un joueur talentueux. il ne faut pas non plus l’enlever. » Christian Caminiti – Source : Football Club de Marseille (30/01/2023)