Interrogé longuement par Foot Mercato, Jonathan Clauss s’est exprimé sur sa baisse de régime à la fin de la première partie de saison.

Fraîchement arrivé du RC Lens, Jonathan Clauss n’a pas eu le même rendement à la fin de la première partie de saison qu’au début. Rapide, technique et juste dans ses centres, il a peu à peu perdu en efficacité sur son côté droit. Après le coup dur de sa non-sélection à la Coupe du Monde avec les Bleus, il semble bien requinqué et prêt à affronter la seconde partie de saison. Il revient sur son coup de mou dans un entretien accordé à Foot Mercato.

Je n’arrivais plus à redescendre assez bas le curseur de nervosité — Clauss

» Ma baisse de régime? Je pense que c’est un tout. La surcharge que je n’avais pas connue avant. La surcharge émotionnelle est importante et je pense qu’on n’en parle pas assez. La souffrance physique, je la connais, ça ne me dérange pas de souffrir physiquement. J’ai appris à aimer courir, j’ai appris à aimer défendre. J’ai tout appris. Mais souffrir psychologiquement… Avant je jouais une fois par semaine, donc j’avais le temps de lisser cela. Là, tu souffres le dimanche soir et le lundi tu dois être calme. C’est peut-être cela. Je n’arrivais plus à redescendre assez bas le curseur de nervosité. Il remontait tellement vite ensuite. Je n’avais pas une overdose de nervosité, mais j’étais toujours sur le fil. Le Vélodrome, ça va dans les deux sens. Cela galvanise aussi. On joue pour ces gens-là. Quand le Vélodrome est plein à craquer et qu’on perd, on a l’impression d’être au milieu d’une arène. C’est dur à encaisser parce qu’on a envie de leur rendre tout ce qu’ils nous donnent. Tout est remis en cause, c’est cela qui est dur à gérer quand on n’a pas l’habitude de jouer aussi rapidement. Physiquement, le corps s’adapte. Mais la tête, c’est plus difficile. Il faut trouver des solutions » Jonathan Clauss – Source : Foot Mercato (25/12/22)