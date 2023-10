OM: Clauss précise ce que Gattuso apporte comparé à Marcelino

Sur les ondes de RMC Sport, Jonathan Clauss est revenu sur l’arrivée de Gennaro Gattuso à l’Olympique de Marseille et a expliqué ce que le technicien italien veut mettre en place.

Invité exceptionnel de l’émission Rothen s’enflamme, le latéral de l’OM Jonathan Clauss a détaillé la philosophie de jeu de Gennaro Gattuso et les changements notoires par rapport à son prédécesseur.

A LIRE AUSSI: Coupe du Monde de Rugby : Argentine vs Nouvelle Zélande, à quelle heure et sur quelle chaine TV ?

« Gattuso est un combattant dans l’âme. Avec lui, c’est plus dans le physique, le contre-pressing et les efforts »

Jonathan Clauss sur Gattuso : « C’est un gagnant, un bagarreur, un combattant dans l’arme. Il a cette grinta que je n’ai peut-être pas autant développé que lui. C’est là-dessus qu’il vient beaucoup me chercher. Cet aspect chien, avoir la dalle. Parfois, il en exagère. Mais je… pic.twitter.com/ErQUS56E5o — BeFootball (@_BeFootball) October 19, 2023

« C’est un gagnant, un bagarreur, un combattant dans l’âme. Il a cette grinta que je n’ai peut-être pas autant développé que lui. C’est là-dessus qu’il vient beaucoup me chercher. Cet aspect chien, avoir la dalle. Parfois, il en exagère. Mais je n’en rigole même pas du tout, je ne prends absolument rien à la rigolade. Quand il vient me chercher dessus, je sais qu’il a totalement raison. C’est pour ça que ce qu’il peut m’apporter là-dessus, je peux encore gratter dedans », a-t-il affirmé.

🗣💬 « On a surassimilé les choses. Il voulait une préparation axée sur la possession quasi totale du ballon. Avec Gattuso, c’est plus dans les efforts et le contre-pressing » Invité exceptionnel de @Rothensenflamme, Jonathan Clauss revient sur l’échec de Marcelino à l’OM. pic.twitter.com/SA2xmtkNdC — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 19, 2023

« Avec les différents changements d’entraîneurs, on ne perd pas spécialement les repères, c’est juste que l’on veut tellement assimiler vite et bien, qu’on, je pense, sur assimile. On a sur assimilé les consignes d’Igor Tudor qui se sont totalement transformées avec Marcelino, qu’on a du encore une fois sur assimilées parce qu’il fallait agir très vite. Et aujourd’hui, les choses changent encore. C’est encré en nous. On a envie de tellement bien faire et vite, d’en faire trop. Et en faisait trop, on a parfois des vieux démons qui reviennent d’anciens systèmes de jeu ou d’anciennes consignes, a constaté l’international français. C’est pour cela que cette trêve a été importante pour notre groupe. J’ai travaillé hier en revenant de sélection. On sent qu’aujourd’hui chacun sait ce qu’il doit faire, que c’est clair et que tout le monde ait impliqué à 200%. C’est ça qui très important. Marcelino, je pense, qu’il voulait une préparation axée sur une possession quasi totale du ballon, et que défensivement, on n’était pas obligé d’aller chercher extrêmement haut. En attendant les équipes adverses, on allait réussir à être bien physiquement. C’était plutôt dans cette optique là. Avec Gattuso, c’est plus dans le physique, le contre-pressing et les efforts comme des sorties de bloc, un dégagement du gardien où il veut que ses défenseurs sprintent jusqu’à la ligne du milieu de terrain. C’est peut-être bête à dire mais ce sont des efforts, qui, répétés sur un match complet, puisent de l’énergie, et du coup il nous faut du coffre », a ajouté Jonathan Clauss.