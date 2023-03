OM : Clauss est indiscutable !

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille s’est fait éliminé de la Coupe de France par Annecy après une prestation indigne. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Jonathan Clauss.

L’OM avait pourtant fait le plus dur en ouvrant le score face à Annecy grâce à un but de Veretout en première mi-temps. Un but qui aurait dû permettre aux marseillais de développer leur jeu et de tuer cette rencontre. Mais non, les hommes de Tudor jouaient déjà sur un faux rythme, ils étaient gênés par le pressing des visiteurs et affichaient trop de déchets techniques. Une réaction était donc attendue en seconde période, comme souvent ces dernières semaines, mais non… L’apathie et la suffisance a laissé place à la médiocrité. Veretout rate une relance, se troue en tentant de récupérer le ballon, la contre attaque file, Balerdi est spectateur et Lopez pas décisif. L’OM vient de se faire rattraper au score, Malinovskyi rate une transversale pour Rongier, qui rate son contrôle et rend le ballon aux FC Annecy. Un corner suit, absence de marquage et le FCA passe devant. C’est la stupeur au Vélodrome mais le scenario va être encore plus cruel… Car Sanchez va raté un penalty, et c’est le jeune Mughe qui va arracher les tirs aux but dans les arrêts de jeu. Lopez va arrêter le premier, Tavares se manquer… et au bout du suspens, le 8e tireur, Balerdi va manquer le cadre. L’OM ne gagnera pas la Coupe de France cette saison, une honte !

La note de Jonathan Clauss: 6.5/10



Son appréciation

On peut compter sur Clauss !

Remplaçant surprise face au PSG, il a montré qu’il était un titulaire indiscutable de cet OM. L’ancien lensois a débuté à gauche et a été performant. Comme souvent il apporte de la profondeur à son équipe, multiplie les appels. Il apporte de la justesse technique et de la vitesse. Après un but refusé pour hors jeu, il permet à Veretout d’ouvrir le score en première mi-temps. Repassé à droite, il n’a rien lâché. Une valeur sûre de cet effectif.

Les notes des médias

Maxifoot 7/10 Remplaçant contre le PSG, le piston était titulaire ce soir. Auteur d’un bon match, l’ancien Lensois avait de bonnes jambes et a multiplié les courses dans son couloir. Le danger est souvent venu de lui. Après un but refusé pour hors-jeu, il est récompensé de ses efforts en permettant à Veretout d’ouvrir le score. 90Min 7/10 Jonathan Clauss était certainement le MVP de la première période : impassable en défense et ultra présent en attaque. Encore une passe décisive pour lui au compteur en offrant le but à Veretout. Clauss, que ce soit à droit ou à gauche, n’a jamais lâché pour apporter du danger.

RETROUVEZ Notre debrief après cette défaite face à Annecy

L’OM va devoir réagir dimanche face à Rennes !