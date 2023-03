OM : « Clauss et Tavares ont été catastrophiques »

L’OM l’a emporté 2-1 face au Stade de Reims, grâce à Alexis Sanchez, auteur d’un doublé. Malgré cette victoire l‘OM n’a pas été ultra dominant. Lors du débrief à chaud, notre journaliste Nicolas Filhol pointe du doigt Clauss et Tavares qui étaient le maillon faible de l’équipe hier soir.

Grâce à Sanchez buteur aux 16es et 29es minutes, l’OM s’est imposé 2-1, sur la pelouse de Reims. Malgré ce succès, tous les joueurs n’ont pas parfaits. Tavares et Clauss étaient très en dessous de leurs niveaux. A tel point que Clauss est sorti à la 64e minute à la place de Kaboré.

Première mi-temps, latéraux… Un OM à l’envers par rapport à d’habitude

« Ils nous ont fait une très bonne première mi-temps, et à réaction parce qu’ils prennent ce but-là. Mais tu souffres énormément en seconde mi-temps. Tu laisses trop le jeu à l’adversaire. Donc c’est un petit peu un OM à l’envers par rapport à d’habitude. Et y compris au niveau de ton point fort du début de saison qui était tes latéraux. Qui pour moi sont clairement le point faible ce soir. Tavares et Clauss étaient catastrophiques. Tavares a fait un peu du bien en fin de match par son physique, sur quelques récupérations, quelques montées de balle… Mais sinon dans le jeu il ne sait toujours pas faire une passe. Il défend toujours en trottinant. Mais Clauss, que du déchet, je vais voir les stats de Clauss parce que je comprends qui le sorte et pourtant j‘adore ce joueur. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (19/03/2023)