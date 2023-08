OM : Clauss fait son autocritique !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM va devoir rapidement digérer son fiasco face au Panathinaikos. Les olympiens affrontent Metz demain soir en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, Jonathan Clauss, particulièrement en jambe en ce début de saison, a répondu aux questions des journalistes au centre RLD. Il évoque son manque de réalisme.

Dans la difficulté au moment d’enchainer les matches la saison dernière, Jonathan Clauss estime être en forme pour jouer dès demain à Metz. « Mon manque de buts? Je suis d’accord, c’est mon axe de progression. Je me crée beaucoup d’occasion. Je dois soigner la finition. Je me retrouve souvent en bonne position et il faudrait que je soigne mes stats »

Je dois soigner la finition