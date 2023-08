OM – Clauss : « Je me sens apte à jouer encore »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM va devoir rapidement digérer son fiasco face au Panathinaikos. Les olympiens affrontent Metz demain soir en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, Jonathan Clauss, particulièrement en jambe en ce début de saison, a répondu aux questions des journalistes au centre RLD. Il peut enchainer face à Metz.

Dans la difficulté au moment d’enchainer les matches la saison dernière, Jonathan Clauss estime être en forme pour jouer dès demain à Metz. « Dans les têtes, c’était difficile. Là il faut récupérer hors football. C’est un métier, « bien manger, bien boire, bien dormir ». Je sens le groupe très concerné. (…) Pour ma part, je me suis bien préparé cet été. Je suis bien entouré. Je pense que c’est aussi pour ça que ça va mieux. Pour la rotation, Marcelino ne nous a rien dit. Je me sens apte à jouer encore. Je suis focus sur ma récupération et ma gestion de mon corps. Je fais attention aux détails. Demain pour jouer ce sera pas un soucis. Lodi aussi, l’enchaînement des matchs fait partie du job »

« Bien manger, bien boire, bien dormir »

