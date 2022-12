OM : Clauss lâche le nom de celui qui a changé sa vie de footballeur !

Interrogé longuement par Foot Mercato, Jonathan Clauss a parlé de sa relation particulière avec Franck Haise mais aussi de Florent Ghisolfi qui lui a changé la vie.

Fraîchement arrivé du RC Lens, Jonathan Clauss a signé à l’Olympique de Marseille cet été. Le piston droit n’a pas vécu que des réussites sous le maillot marseillais mais a montré de belles choses sous les ordres d’Igor Tudor. Avant cela, il évoluait dans un contexte où deux hommes forts l’ont grandement aidé à devenir le joueur qu’il est aujourd’hui.

Entre Pasquini, Florent Ghisolfi et Franck Haise, j’ai franchement eu trois bons coups de téléphone — Clauss

« Où je serai sans Florent Ghisolfi? Je me suis déjà posé la question. Mais s’il n’avait pas été là… je ne sais pas ! Je serais sans doute resté à Bielefeld en Bundesliga. J’ai eu un super feeling en plus. Je crois beaucoup en Dieu, donc je me suis dit qu’il y a eu quelques coups de pouce qui font que je me suis retrouvé à Lens. Il y a eu Florent, mais aussi Alexandre Pasquini, l’analyste vidéo du RCL, que j’ai connu à Quevilly. C’est lui au départ qui prenait de mes nouvelles. C’est lui qui parlait de moi avec le directeur sportif. Je lui ai alors dit qu’il fallait m’appeler (rires). Entre lui, Florent Ghisolfi et Franck Haise, j’ai franchement eu trois bons coups de téléphone. J’ai eu des coaches qui m’ont fait confiance. Lui, c’était plus que cela. Il me parlait de l’équipe de France au bout de six mois alors que je n’avais jamais joué en Ligue 1. Au-delà de ça, après le premier coup de fil qu’on a eu ensemble, pour moi, c’était évident. Je savais que j’allais venir, que Lens soit en Ligue 1 ou non. J’ai eu un feeling avec lui… Sans dénigrer mon père, parce que c’est mon père (rires), j’ai trouvé un deuxième père de famille. Dans sa façon de me diriger, c’était dingue. Je ne sais pas si c’était qu’avec moi, mais je l’ai ressenti comme ça. C’était hallucinant. Je retrouvais mon père dans Franck Haise. » Jonathan Clauss – Source : Foot Mercato (25/12/22)