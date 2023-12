OM : Clauss moins fringant !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce mercredi, l’OM a terminé son année 2023 par un match nul 1-1 face à Montpellier comptant pour la 17e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Jonathan Clauss lors de ce match.

Gennaro Gattuso n’a pas lâché son 3-5-2 pour ce match à Montpellier. Le duo Aubameyang / Ndiaye est aligné en pointe une nouvelle fois, Murillo et Clauss sont alignés comme piston et Ounahi remplace par Harit. Les marseillais ont eu du mal face à une formation disposé en bloc bas et part vite en contre. Malgré une maitrise du ballon c’est bien le MHSC qui s’offre les vraies occasions d’autant que l’OM ne cadre pas ses frappes. Les hommes de Der Zakarian s’offre une énorme occasion dès le début du match, sauvée par plusieurs arrêts de Lopez et des dégagements. C’est finalement Fayad qui ouvre le score dès la 14e minute. Balerdi fait sa grosse boulette avec une relance plein axe pour Akor Adams qui ne marque pas. L’OM s’en sort bien mais se montre incapable de convertir des situations en occasions franches. Il faudra attendre la seconde mi-temps pour enfin voir une frappe cadrée des olympien. Bien servi par Ndiaye, Veretout voit sa frappe sortie par Lecomte. Partie remis, car suite à un centre de Clauss, l’ancien joueur de l’AS Roma marque de la tête à la 52′. La suite du match va être un jeu de possession pour l’OM face à des contres assassins de Montpellier. Les joueurs entrants ne vont rien apporter et le match va se terminer sur ce score nul de 1-1. L’OM ne sera pas allé chercher sa 5e victoire de suite…

La note de Jonathan Clauss : 4.5/10

Son appréciation

Clauss moins fringant !

De retour après un match de suspension, l’international français a été décisif avec un centre impeccable pour Veretout en début de seconde période. Avant cela, sa justesse technique a été plus discutable. Brouillon et souvent mal inspiré il n’a pas affiché son niveau du début de saison. Il est coupable sur le but de Fayad et s’est fait éliminer plusieurs fois trop facilement. La trêve internationale devrait lui faire du bien…

