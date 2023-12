OM: Gattuso remercie « les dieux du foot »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L‘OM a concédé le match nul à Montpellier (1-1) lors de la 16e journée de Ligue 1. Les Héraultais ont ouvert le score en première période (14e) avant que les Marseillais répondent par l’intermédiaire de Veretout (52e). Gennaro Gattuso a exprimé sa satisfaction de ne pas devoir faire avec d’avantage de blessés. « Je remercie les dieux du foot de nous avoir épargnés et de ne pas avoir de blessés. C’était le 8e match en 22 jours, on l’a ressenti. Il nous a manqué du jus quand on a égalisé pour pouvoir jouer notre football. »

Le coach italien a aussi évoqué son onze et rien ne semble figé. « On a adopté un système qui nous donne plus de certitudes, avec des joueurs qui peuvent mieux s’exprimer, mais l’idée est de performer. On n’a pas eu l’opportunité de beaucoup s’entraîner, on n’a pas pu mettre en place nos idées. La seule semaine où on aurait pu le faire, on a dû jouer le match reporté contre Lyon. C’est difficile de répéter ses gammes dans ces conditions. »



« Montpellier est une équipe dangereuse en contre, qui te fait courir vers l’arrière. Il nous a manqué un peu de fraîcheur. Eux ont été très verticaux, nous, on aurait pu être plus rapides mais sincèrement, je prends ce point avec plaisir », a affirmé Gattuso en conférence de presse. Je remercie les dieux du foot qu’on n’ait pas eu de grosses blessures, a-t-il ajouté, relancé sur l’état physique de ses troupes. C’est notre 8e match en 22 jours et c’était ma crainte. On a dépensé beaucoup d’énergie, on est arrivés un peu au bout.»