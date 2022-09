OM : Clauss n’en pouvait plus…

L’OM n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul face à Rennes lors de la 8e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Jonathan Clauss sur ce match.

L’Olympique de Marseille a semblait à bout de souffle face à Rennes dimanche après midi, pourtant les marseillais disposés de 48h supplémentaires pour récupérer de leur match de Ligue des Champions. Rennes a proposé un pressing haut et s’est procuré des occasions. Plusieurs joueurs ont vite affiché un manque de précision technique ce qui a compliqué la construction du jeu. Attentiste, Tavares a laissé filer Traoré, ce dernier a frappé dans un angle fermé, un tir dévié par Guendouzi sur la hanche de Lopez qui n’a rien pu faire (0-1 / ). Un but qui n’a pas tout de suite réveillé les olympien qui peuvent dire merci à leur gardien, auteur de deux parades, qui permet de n’avoir qu’un but de retard. En seconde période, l’OM a égalisé sur un corner parfaitement tiré par Veretut sur la tête de Guendouzi au premier poteau (1-1 / ). Après cette égalisation les marseillais ont proposé plus de jeu vertical pendant un quart d’heure, mais le match s’est ensuite éteint. Les rennais n’avait plus les jambes et les entrants marseillais à l’image de Payet et Suarez n’ont pas été incisifs. L’OM termine par un match nul, mais le bilan comptable après 8 journées de Ligue 1 est très bon.

La note de Jonathan Clauss : 3/10

Son appréciation Clauss n’en pouvait plus…

Cela faisait déjà trois matches qu’il était moins performant, cette fois l’ancien lensois a clairement affiché sa fatigue, il l’a d’ailleurs concédé en zone mixte après le match. Moins précis techniquement, à l’image de cette passe mal assuré pour Balerdi, il a connu trop de déchet dans son jeu. Moins haut sur le terrain, moins incisif et surtout en difficulté face à Truffert. Il a clairement besoin de digérer ce nouveau rythme d’un match tous les trois jours et le rassemblement avec l’Equipe de France ne devrait pas l’aider…

Les notes des médias L’Equipe 3/10 Un match sans pour le piston droit de l’OM, il n’a plus autant de carburant que lors d’un mois d’août où il planait sur les rencontres. Beaucoup d’imprécisions et de déchet technique, peu de centres intéressants, il a laissé passer Truffert trop facilement (19e) et a failli mettre Balerdi dans la sauce face à Gouiri après une transmission terrifiante (28e). Mieux en seconde période, ce qui n’était pas trop dur, à l’image de cette intervention devant Gouiri, sur un centre de Terrier. Maxifoot 4/10 Le latéral droit marseillais a été catastrophique en première période. Imprécis dans ses passes, systématiquement pris dans son dos, l’international français a joué à l’envers, offrant quasiment le but du break à Gouiri. Il a été un peu mieux après la pause mais on est encore très loin de sa meilleure version aperçue à Lens. Footmercato 3/10 Plus en difficulté depuis plusieurs rencontres, l’ancien Lensois a confirmé cette tendance. Auteur d’une passe en retrait hasardeuse (28e), il a ensuite multiplié les erreurs techniques, offensives comme défensives. Souvent à contretemps de ses coéquipiers, Jonathan Clauss a montré de nombreux signes d’agacements, lui qui parait quelque peu à court de forme.