OM : Veretout, ce n’est pas encore ça !

L’OM n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul face à Rennes lors de la 8e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Jordan Veretout sur ce match.

L’Olympique de Marseille a semblait à bout de souffle face à Rennes dimanche après midi, pourtant les marseillais disposés de 48h supplémentaires pour récupérer de leur match de Ligue des Champions. Rennes a proposé un pressing haut et s’est procuré des occasions. Plusieurs joueurs ont vite affiché un manque de précision technique ce qui a compliqué la construction du jeu. Attentiste, Tavares a laissé filer Traoré, ce dernier a frappé dans un angle fermé, un tir dévié par Guendouzi sur la hanche de Lopez qui n’a rien pu faire (0-1 / ). Un but qui n’a pas tout de suite réveillé les olympien qui peuvent dire merci à leur gardien, auteur de deux parades, qui permet de n’avoir qu’un but de retard. En seconde période, l’OM a égalisé sur un corner parfaitement tiré par Veretut sur la tête de Guendouzi au premier poteau (1-1 / ). Après cette égalisation les marseillais ont proposé plus de jeu vertical pendant un quart d’heure, mais le match s’est ensuite éteint. Les rennais n’avait plus les jambes et les entrants marseillais à l’image de Payet et Suarez n’ont pas été incisifs. L’OM termine par un match nul, mais le bilan comptable après 8 journées de Ligue 1 est très bon.

La note de Jordan Veretout : 3.5/10

Son appréciation Veretout, ce n’est pas encore ça !

C’est une des grosses recrues du mercato estival, un des gros salaires de l’effectif et il vient d’être appelé par Didier Deschamps en Equipe de France. Pourtant, son niveau avec l’OM n’est pas (encore?) optimum. Le milieu de terrain n’est pas assez influent dans le jeu, plus inquiétant il est souvent pris de vitesse défensivement. Il a semblait rapidement être dans le rouge, a commis trop d’erreur technique et n’a pas apporté cette sureté entrevue lors de ses premiers matches. S’il a été précieux sur les coups de pieds arrêtés, il est passeur décisif sur un corner, l’ensemble de sa prestation est médiocre.

Les notes des médias L’Equipe 4/10 Sa passe décisive, pour Guendouzi, sur un corner tiré depuis le côté gauche (52e), rattrape à peine un premier acte fort triste. Le ballon lui brûlait les pieds et il a gaspillé de nombreuses offrandes, il n’a guère pesé dans les débats et le pressing. Il n’a pas fait avancer les transitions, le cœur de sa mission pour Tudor. Mieux en seconde période, sur un tempo plus élevé de son équipe, au sein d’un bloc bien installé dans la partie adverse. Remplacé par P. GUEYE (85e). Maxifoot 4/10 Un calvaire. Dans le double-pivot d’Igor Tudor, le milieu passé par la Roma s’est fait transpercer trop facilement sur les attaques rennaises. Même dans la bonne période marseillaise, il a été en dessous, perdant des ballons dangereux. Il sauve son match avec le corner bien botté sur la tête de Guendouzi. Footmercato 4/10 Malgré une couverte quasiment intégrale de l’aire de jeu en première période, Jordan Veretout a fait preuve de beaucoup d’imprécisions et de manque de réussite dans ses duels. Passeur décisif sur l’égalisation de l’Olympique de Marseille (52e), le joueur prêté par la Roma a perdu énormément de ballons (19), ne facilitant pas toujours la projection offensive de son équipe.Plus en difficulté depuis plusieurs rencontres, l’ancien Lensois a confirmé cette tendance. Auteur d’une passe en retrait hasardeuse (28e), il a ensuite multiplié les erreurs techniques, offensives comme défensives. Souvent à contretemps de ses coéquipiers, Jonathan Clauss a montré de nombreux signes d’agacements, lui qui parait quelque peu à court de forme.