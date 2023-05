OM – Clauss : « On a une fierté. On veut se battre jusqu’à la fin »

Ce jeudi, l’OM a proposé la traditionnelle conférence de presse d’avant match au centre RLD. Avant la reception de Brest samedi, pour le compte de la 37e journée de Ligue 1, Jonathan Clauss a évoqué le classement de son équipe.

Jonathan Clauss a été interrogé sur la déception de terminer sauf énorme surprise à la 3e place cette saison, il ne veut pas baisser la tête et viser deux victoires pour garder espoir. Il s’est exprimé en conférence de presse: « Si vous êtes compétiteur, c’est une question qu’on ne se pose pas. Evidemment qu’on y croit jusqu’au bout, rien n’est acquis. On doit y croire, il faut y croire. Maintenant, s’il nous reste 1% de chance, il faut le défendre jusqu’au bout ».

On n’a pas le choix si on veut faire un résultat contre Brest

#Clauss : « Une démobilisation sur les derniers matchs? Non absolument pas. On a de l’ego, on veut y arriver, on se battra quoi qu’il arrive. Ça devient de plus en plus compliqué mais on ne va pas se relâcher. » #OMSB29 #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 25, 2023

Le latéral est revenu sur la défaite face au LOSC, « une défaite, c’est difficile à avaler. Surtout à ce moment là et dans ce sprint final. Maintenant, il faut switcher. On n’a pas le choix si on veut faire un résultat contre Brest. Ce n’est pas parce qu’on perd un peu de chances de revenir sur cette deuxième place qu’il ne faut plus rien faire à l’entraînement, ne plus sourire. On passe à autre chose, on travaille, on bosse. Il y avait malgré tout des sourires, parce qu’on est un groupe qui vit bien. De la déception, il y en avait en début de semaine, et là on est plus focus sur le match de Brest ». L’ancien lensois explique que les joueurs ont de la ferté et ne veulent pas lâcher. « On a un ego, surtout. On a une fierté. On veut se battre jusqu’à la fin. Tant que le coup de sifflet final du dernier match n’est pas donné, on se battra quoi qu’il arrive. Bien sûr que ça devient de plus en plus compliqué, mais ce n’est pas pour autant qu’on doit tout lâcher. On se battra jusqu’au bout et on ne sera sans doute pas démobilisé ».