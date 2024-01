OM : Clauss relativise après l’élimination… Gattuso déçu !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Marseille est éliminé de la Coupe de France en seizième de finale contre Rennes aux tirs au but (8-7).

Jonathan Clauss : » Dans l’ensemble on est pas ridicule, c’est un match malheureusement perdu quand même. (…) Il y a des choses positives à tirer, mais il faut qu’on appuie sur l’accélérateur. »

Gattuso : « Le football est ainsi. On est désolé c’est beaucoup de tristesse et de déception mais on a quand même fait un bon match. Les joueurs se sont battus mais on sait ce que sont les tirs au but. »