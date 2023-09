OM – Clauss : « Tout n’est pas à jeter »

Après la défaite 3-2 concédée à Monaco pour la première de Gennaro Gattuso dans la peau du coach de l’OM, Jonathan Clauss s’est exprimé au micro de Canal+ Foot.

Clauss s’est exprimé après cette défaite. « C’est rageant, on démarre super bien, on met les bons ingrédients, on se fait égaliser sur une erreur d’inattention. On revient et encore une fois on prend un but. Je pense que l’on fait de bonnes choses, on essaye d’appliquer les choses que le coach veut mettre ne place. On donne tout pour revenir après ce but encaissé en début de seconde mi-temps. On essaye de jouer haut, de ressortir vite le ballon, les efforts sont longs. On apprend pour vitre mettre en place. Tout n’est pas à jeter, on est frustrés mais on doit continuer, ça va payer. »

