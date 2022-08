Après une première période totalement dominée et avec énormément d’occasions, l’OM pouvait être frustré de rentrer aux vestiaires sans marquer de but. Mais à peine 4 minutes en seconde période, Tavares tente sa spéciale pied obligeant Diaw de dévier en corner. Payet trouve Gueye au second poteau, qui libère le Vélodrome (1-0 / 49′)!