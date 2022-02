OM – Clermont Foot : Le débrief à suivre en direct après le coup de sifflet final !

Rendez-vous au coup de sifflet final ce dimanche soir en direct pour un nouveau Débrief du match de l’Olympique de Marseille. Nicolas Filhol sera accompagné par Rayane Benmokrane et Hakim, journaliste pour les Lions de l’Atlas ! Retour sur la rencontre des Olympiens face à Clermont avec les traditionnels 3 enseignements, l’analyse à chaud et votre débrief ! Préparez donc vos questions pour dans les chats pour la fin d’émission !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Clermont Foot aura lieu à 20h45 au stade vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Prime Vidéo.

Déclarations d’avant-match

« C’est important de casser des lignes avec une passe car cela élimine des adversaires. Mais c’est facile de se faire intercepter et de prendre des contres en augmentant la distance des passes au-delà de 8m ou 9m. Il faut réduire la distance de ces passes pour que leur lecture soit moins facile pour l’adversaire. Il faut plus de contrôle pour limiter le nombre de perte de balle. Dans ce football, il faudra aussi réduire les espaces pour limiter contre-pressing. Si on réduit cette distance il y aura aussi plus de fluidité. ». Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (18/02/22)

« On a bien travaillé cette semaine. Je pense même qu’on a effectué mercredi notre deuxième plus grosse séance depuis le début de saison. À Marseille, il faudra être discipliné et efficace offensivement et très bon dans notre organisation défensive. Je pense qu’ils n’aligneront pas du tout la même équipe qu’en coupe d’Europe. Ils vont changer 7 ou 8 joueurs, donc le match de jeudi n’aura pas trop d’importance pour eux. Nous, on n’aura rien à perdre là-bas. » Pascal Gastien – source : Conférence de presse (18/02/2022)

Les onze probables

OM :

LopezSaliba Caleta-Car Luan Peres

Guendouzi Kamara Gerson Kolasinac

Ünder Payet

Milik

Clermont :

Djoco

Zedadka, Hountondji, Albert, Nsimba

Gastien, Magnin

Da Cunha, Berthomier Rashani

Hamel