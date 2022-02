OM – Clermont : Gastien connaît déjà les plans de Jorge Sampaoli pour ce soir?

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille va affronter Clermont pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Pour Pascal Gastien, Jorge Sampaoli va faire beaucoup de changements.

Semaine chargée pour l’Olympique de Marseille avec un match jeudi face à Qarabag au Vélodrome, réception ce dimanche du Clermont Foot puis déplacement en Azerbaïdjan pour le match retour de la Conference League jeudi prochain.

Ils vont changer 7 ou 8 joueurs, donc le match de jeudi n’aura pas trop d’importance pour eux — Gastien

De quoi laisser du temps de jeu à plusieurs éléments de l’effectif de Jorge Sampaoli mais aussi en faire souffler certains qui en ont bien besoin… Un casse-tête que connaît forcément bien le coach de Clermont, Pascal Gastien, également habitué à gérer ses forces en présence. Ce dernier a affirmé en conférence de presse que beaucoup d’éléments allaient bouger du côté marseillais et que Sampaoli alignerait un onze totalement différent de ce qu’il a mis en place en Confence League.

« On a bien travaillé cette semaine. Je pense même qu’on a effectué mercredi notre deuxième plus grosse séance depuis le début de saison. À Marseille, il faudra être discipliné et efficace offensivement et très bon dans notre organisation défensive. Je pense qu’ils n’aligneront pas du tout la même équipe qu’en coupe d’Europe. Ils vont changer 7 ou 8 joueurs, donc le match de jeudi n’aura pas trop d’importance pour eux. Nous, on n’aura rien à perdre là-bas » Pascal Gastien – Source : Conférence de presse (18/02/22)