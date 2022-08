OM – Clermont : Quelle heure quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille affronte ce mercredi dans le cadre du 5e match de Ligue 1 de la saison 2022/2023. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille reçoit Clermont à l’occasion de la 5e journée de Ligue.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Clermont Foot aura lieu ce soir à 21h au Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Prime Video.

OM – Clermont en Streaming

Pour regarder NOM – Clermont en streaming sur Internet, rendez-vous sur site d’Amazon Prime Vidéo (accessible sur abonnent).

La décla du coach

» Nice ? Un bon match qu’il faut vite oublier. C’est ça mon message. Demain (mercredi), c’est une rencontre aussi importante. On est contents, bien sûr, mais au bout du compte, c’est juste un match. Cela nous donne un peu plus de confiance, d’enthousiasme, le sentiment qu’on peut faire de bonnes choses. (…) C’était une très bonne première période, à tous les points de vue. Aller à Nice et pouvoir marquer quatre ou cinq buts, mérités, cela signifie que tu es sur la bonne voie, mais demain, c’est un autre match, il faut vite enchaîner. Tout le monde s’en fout déjà de ce qu’il s’est passé dimanche. Donc avec peu d’entraînements, il faut continuer à s’améliorer. Ça devrait être toujours le cas. On est bien partis et il faut enchaîner au Vélodrome. Jouer devant ce public, cela devrait être plus facile pour nous, et plus délicat pour nos adversaires. Il n’y a pas beaucoup de public comme ça en France. Il faut tout donner demain, contre un adversaire qu’on respecte, pour confirmer notre match de dimanche. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (30/08/2022)