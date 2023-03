OM : Comment Di Meco voit la fin de la saison !

Il reste 10 journées de Ligue 1 pour permettre à l’OM de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Dans l’émission Virage Marseille, sur BFM, Eric Di Meco (ex OM) est convaincu que l’OM peut finir deuxième voir plus haut en cas de faux pas du PSG.

Sur les 10 dernières journées de Ligue 1, l’OM doit se déplacer à Lyon, Lens et Lille, les 24 avril, 7 et 21 mai. Si l’OM est sur 8 victoires consécutives à l’extérieur, ces matchs seront capitaux pour la qualification en Ligue des champions. Au même titre que les réceptions de Montpellier, Troyes, Auxerre, Angers et Brest.

Quitte à choisir un calendrier je prends celui de l’OM

« La troisième place je ne la regarde pas. Parce qu’on était soit disant en difficulté après quelques matchs au stade Vélodrome, on est allé gagner à Rennes et on va gagner à Reims. C’est quand même des signes forts. Lens sort de quelques bons résultats mais sur des équipes moyennes donc on va voir quand on va aller là-bas puisqu’on est bons à l’extérieur et ce sont nos concurrents directs donc on va avoir déjà ça. Et puis je trouve Monaco quand même beaucoup moins bien que nous. Ils sont en grande difficulté. C’est-à-dire moi que si tu me demandes quel calendrier il faut prendre pour être pour avoir le plus de chances d’être second je préfère prendre celui de l’OM. Parce que tout le monde pioche et qu’on a survendu Lens ces derniers temps. Surtout qu’on a trois matches abordables même si à domicile contre Montpellier on peut être toujours en danger parce que chez nous on a du mal. Mais il y a des équipes qui ont des gros matchs là. Même Paris d’ailleurs parce que peut-être à un moment donné après ces trois matchs là peut-être qu’on va recommencer à regarder là-haut. Parce que Paris je crois qu’il joue trois gros matchs, comme Lyon et Lens. Nous, on a trois matches plus abordables. Peut-être qu’on aura plus en haut que la troisième place. On aurait gagné Strasbourg fait nul à Reims derrière, qui était l’épouvantail et où tout le monde a peur d’aller là-bas. On aurait fait le beaucoup de la fameuse journée avec le match de Strasbourg puisque tout le monde avait perdu avant. On défilerait peut-être déjà sur le Vieux-Port. Il faut toujours replacer les résultats dans une continuité » Eric Di Meco – Source : Virage Marseille/BFM (27/03/2023)