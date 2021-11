OM : Comment il a convaincu Sampaoli et ce double poste… Rongier raconte !

Valentin Rongier connaît un début de saison de grande qualité sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Jorge Sampaoli l’a totalement changé et lui a donné de l’importance dans l’effectif. Sur RMC ce lundi soir, le milieu de terrain a expliqué tout ça !

L’Olympique de Marseille joue dans un système un peu particulier avec trois défenseurs centraux et deux joueurs qui évoluent à des postes hybrides. Luan Peres est à la fois défenseur gauche et latéral. Valentin Rongier évolue au milieu mais aussi en tant que latéral droit.

Je pense qu’en début de saison, Sampaoli n’avait pas une grande confiance en moi — Rongier

Le milieu de terrain a expliqué au micro de RMC ce lundi qu’il avait débuté la saison avec du retard sur les autres dans l’esprit de son coach et qu’il a du le convaincre…

« Je suis content de mon début de saison. L’année dernière, quand le coach est arrivé, j’étais blessé, il a dû composer sans moi, et je pense d’ailleurs qu’au début de saison, il n’avait pas une grande confiance en moi. J’ai dû montrer pendant la prépa (estivale) qu’il fallait compter sur moi, et je pense que j’ai réussi à lui prouver que je pouvais aider l’équipe à ce poste un peu particulier, ce poste hybride où en phase défensive je suis latéral droit, et en phase offensive je suis milieu de terrain. Peu sont habitués à jouer comme ça, on est deux dans l’équipe à pouvoir le faire, donc j’ai du temps de jeu, et je suis content. ». » Valentin Rongier – Source : RMC (15/11/21)

J’ai demandé beaucoup de conseils, aussi, aux défenseurs de métier — Rongier

Toujours sur RMC, le milieu de terrain s’est exprimé sur son rôle de latéral / milieu, il explique tout ce qu’il a dû apprendre pour maitriser ce poste hybride…

« C’est un poste exigeant parce qu’en fait, ce sont deux postes en un. Pas forcément dans les efforts, même si c’est un peu plus demandeur, notamment sur les transitions défensives où le fait de devoir se replacer latéral droit oblige à parcourir une plus grande partie du terrain. Mais c’est surtout tactiquement que j’ai dû m’accrocher. Etre défenseur, c’est un vrai métier. Moi j’ai toujours été formé comme milieu de terrain. Les repositionnements défensifs, je les connaissais en tant que 6, pas en tant que latéral. Les ballons dans le dos, l’alignement avec les centraux, l’orientation du corps… C’était dur, mais je pense que j’ai assez bien assimilé. J’ai demandé beaucoup de conseils, aussi, aux défenseurs de métier. » Valentin Rongier – Source : RMC (15/11/21)